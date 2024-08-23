صباح صبحي: وزارة النفط العراقية هي من تعرقل استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

قال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، ان العراق تجاوز حصته من الصادرات النفطية في منظمة اوبك، وعليه خفض صادراته في السنة القادمة، لذلك فإن العراق يعرقل كافة محاولات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال صباح صبحي عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 لكوردستان24 “لجنة النفط والغاز اقترحت على وزارة النفط العراقية أخذ 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً، ولهذا الغرض ارادوا مد خط انابيب من إقليم كوردستان الى كركوك ومنها الى البصرة، لكنهم رأوا أنه لا يمكنهم القيام بذلك”.

وأضاف صباح صبحي أن “وزارة النفط العراقية تعرقل كافة المحاولات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان”.

وأوضح أن “العراق تجاوز حصته من الصادرات النفطية في منظمة اوبك بمقدار 1.4 مليون برميل من أصل 3.6 مليون برميل المخصص لها”، مضيفا أن “منظمة اوبك حذرت العراق مراراً من تجاوز حصة صادراتها النفطية”.

اعتباراً من الـ 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.

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