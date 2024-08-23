لوفتهانزا تستأنف رحلاتها الى أربيل وتمدد تعليقها الى تل أبيب وطهران وبيروت

قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، إنها ستستأنف رحلاتها إلى أربيل عاصمة اقليم كوردستان وكذلك العاصمة الأردنية عمان في 27 من شهر آب الجاري.

وأوضحت المجموعة أنها تمدد تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من شهر أيلول المقبل، في حين ستواصل تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 منه.

يشار إلى أن مجموعة لوفتهانزا تضم أيضا شركات “سويس إنترناشونال إير لاينز” و”أوستريان إير لاينز” و”يورووينغز”.

وكانت المجموعة علقت رحلاتها إلى بيروت في الثلاثين من شهر تموز الماضي كإجراء احترازي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، إثر سقوط قتلى بقصف على بلدة في هضبة الجولان، ثم قيام إسرائيل باغتيال القيادي في الحزب اللبناني فؤاد شكر في بيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وتوعّد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بإنزال “عقاب قاسٍ” بإسرائيل. كما توعّد الحرس الثوري الإيراني في بيان إسرائيل بـ”عقاب شديد في الزمان والمكان والطريقة المناسبة”.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حرباً تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات الالاف من القتلى والجرحى من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

في المقابل شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على “رفع مستوى الجهوزية على صعيد الدفاع”، وقال في بيان: “نحن جاهزون للرد سريعاً أو للهجوم”، مضيفاً أنهم “إذا تجرّأوا على مهاجمتنا سيدفعون ثمناً باهظاً”.

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