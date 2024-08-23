الكشف عن هوية الصحفيتين اللتين قتلتا باستهداف سيارة في سيد صادق بالسليمانية

قتلت صحفيتان وأصيب آخر، اليوم الجمعة (23 آب 2024) باستهداف سيارة قرب قرية تبه رَش في قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية.

اللتان فقدتا حياتهما أحدهما تدعى هيرو بهاء الدين، وكانت تعمل كمونتيرة في مكتب قناة ستيرك في السليمانية، والأخرى تدعى كلستان تارا من مدينة إيله (باطمان) بكوردستان تركيا، و كانت أحد مسؤولي مكتب القناة في السليمانية.

يقع المقر الرئيسي لتلفزيون ستيرك في أوروبا، وله مكتب في السليمانية.

مكتب ستيرك في السليمانية تابع لشركة “جتر” الإعلامية، وقال كمال محمد رضا، مدير الشركة في مؤتمر صحفي، إن هيرو بهاء الدين تعمل في المكتب منذ ما يقرب من ست سنوات وهي من السليمانية، كما عملت كلستان تارا “كمستشارة” في المكتب لمدة ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني في السليمانية لرووداو إن شخصين قتلا في القصف وأصيب آخر.

وأشار كمال محمد رضا إلى أن المصاب يدعى ريبين وهو موظف في المكتب، مضيفاً: “لقد كانوا صحفيين ولا علاقة لهم بالسياسة”.

رئيس فرع السليمانية لنقابة الصحفيين في إقليم كوردستان، كاروان أنور قال في المؤتمر نفسه: “إننا ندين بشدة أي اعتداء على الصحفيين، لأن الصحفيين وفقاً لكل المعايير الدولية هم خارج كل الأزمات والحروب”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية