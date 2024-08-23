الخارجية النيابية تكشف عن تهديد أوروبي في حال تمرير تعديل الأحوال الشخصية: هناك عقوبات

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عباس الجبوري، إنّ الاتحاد الأوروبي هددنا بفرض عقوبات وخفض مستوى العلاقات إذا مرر مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني للجبوري، قائلًا إنّ “لجنة العلاقات الخارجية النيابية اجتمعت مع وفد من دول اتحاد أوروبي كبير، وكانت هناك نبرة تهديد باحتمالية تعرض العراق لعقوبات أو قطع العلاقات إذا مرر قانون تجريم المثلية أو تعديل قانون الأحوال الشخصية”.

وأضاف الجبوري أن “ردنا كان أن كل شعب له خصوصياته على أن لا تتعارض مع الوضع الإنساني”.

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