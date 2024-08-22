نيجيرفان بارزاني وقائد التحالف الدولي يؤكدان أهمية استمرار مهام التحالف

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال كيفن ليهي، على ضرورة استمرار مهام التحالف الدولي والتعاون المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الخميس (22 آب 2024)، الجنرال كيفن ليهي قائد قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش في العراق وسوريا ووفد مرافق له.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة الأوضاع الأمنية للمنطقة، واتفق الجانبان في الرأي بأن “داعش لا يزال خطرا جديا وحقيقيا ومن خلال هجماته التي ينفذها في العراق وسوريا يهدد الأمان والاستقرار في المنطقة بصورة مستمرة”.

وشدد الجانبان، على “أهمية وضرورة استمرار مهام التحالف الدولي وتعاونه المشترك مع الجيش العراقي وقوات البيشمركة، من أجل التصدي للإرهاب والتأكد من القضاء النهائي على داعش”، وفق البيان.

وأشار البيان، إلى أنه في محور آخر للاجتماع، جرى التباحث بشأن آخر خطوات توحيد قوات البيشمركة والإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة والتأكيد على إنجاح العملية.

وبهذا الصدد، أكد نيجيرفان بارزاني، على أن “إقليم كوردستان مصر على إنجاح عملية توحيد وإصلاح البيشمركة وإزالة العقبات عن طريقها”، معبرا عن إشادته “بتعاون ومساندة التحالف الدولي للعملية”.

هذا وحضر الاجتماع، وزير شؤون البيشمركة، رئيس أركان البيشمركة، والقنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان، وتم بحث التطورات الأخيرة واحتمالات وتداعيات الأوضاع “المعقدة” في الشرق الأوسط.

وبهذا الشأن، أكد الجانبان، على “ضرورة حماية الاستقرار والنأي بالمنطقة عن الفوضى والمزيد من التعقيدات”.

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