حكومة إقليم كوردستان تمنح تراخيص إنشاء 50 مصنعاً بالعاصمة أربيل في 2024

اكد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، منح التراخيص اللازمة لانشاء 50 مصنعاً بالعاصمة أربيل، مشيرا الى ان التشكيلة الوزارية التاسعة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي.

وقال مدير التنمية الصناعية في الوزارة، المهندس طيب کەژو علي لـ(باسنيوز): ” تم منح التراخيص لانشاء 50 مصنعاً مختلفاً في العاصمة أربيل خلال العام الحالي”.

وأضاف “ستوفر هذه المصانع المئات من فرص العمل للمواطنين، وهناك تسهيلات تقدم للذين يقدمون طلباتهم”، مبيناً انه “بإمكاننا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمنح الرخصة خلال 10 الى 14 يوماً”.

يذكر انه تم منح التراخيص لـ 4600 مصنعاً في إقليم كوردستان، وحوالي 3500 من مجموع هذه المصانع تقع في أربيل.

موضحاً بأن “60 % من مصانع إقليم كوردستان تسوق منتوجاتها الى وسط وجنوب العراق، كما ان هناك بعض المنتجات يتم تسويقها في اسواقنا المحلية، وخصوصا المنتجات المتعلقة بـ البناء والمنتجات الغذائية ومياه الشرب، اما بالنسبة للجودة والاسعار فلدينا منتجات جيدة جداً، وقد تضاهي المنتجات الأخرى من حيث الجودة إذا ما تمكّنا من دعمها اكثر”.

وأردف “منذ فترة يخلقون المشاكل للمنتجات التي تنتجها مصانع إقليم كوردستان في بغداد، كما يمنعون تصدير منتجاتنا، ونحن نحاول حاليا ان نحل هذه المشاكل، فالاهتمام بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية من أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة، لذلك يتم بذل كافة الجهود لحل جميع المشاكل”.

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