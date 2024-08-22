موعد إنطلاق الحملات الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان

أفاد مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الخميس، بأن الحملات الانتخابية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان ستنطلق في يوم 16 أيلول (سبتمبر) 2024.

وقال مسؤول مكتب دهوك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، خالد عباس، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن “الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان ستنطلق في يوم 16 أيلول (سبتمبر) 2024، وستستمر حتى 24 ساعة قبل بدء عملية التصويت”.

وبحسب إحصائيات المفوضية الانتخابية، حصل 2,899,578 شخصاً في إقليم كوردستان على بطاقاتهم البايومترية، مما يؤهلهم للمشاركة في الانتخابات. من بينهم، سيشارك 2,683,618 ناخباً في الانتخابات العامة، في حين سيُشارك 215,960 ناخباً في عملية التصويت الخاص.

في الوقت نفسه، أعدّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 1,431 مركز اقتراع، تشمل 1,266 مركزاً للتصويت العام، و165 مركزاً للتصويت الخاص.

وفي يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، وقّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً حدّد بموجبه يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

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