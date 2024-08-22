قائممقام أربيل يدق ناقوس الخطر من “الجفاف”: عمق آبار المياه تضاعف 3 مرات

حذر قائممقام مركز اربيل نبز عبدالحميد، يوم الخميس، من خطر الجفاف وقال إن عمق آبار المياه وصل الى 700 متر في بعض المناطق بعد أن كان حوالي 200 متر فقط.

وأوضح عبدالحميد في حديث لعدد من وسائل الإعلام، “في فصل الصيف وموسم الحر تزداد نسبة إقبال المواطنين على استهلاك المياه لذلك نعاني من شح المياه في بعض المناطق باربيل”.

وأضاف عبدالحميد انه “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل معالجة هذه المشكلة وحفر العديد من الآبار”، مبيناً “نحن تحت تأثير الجفاف وازداد عمق الابار حيث كانت سابقا حوالي 200 متر، بينما تصل الان الى اكثر من 700 متر في بعض المناطق، وهذا أثرّ على توفير الكمية اللازمة من المياه للمواطنين”.

وأكد قائممقام اربيل “التغلب على جميع المشاكل في مدينة اربيل حيث وُفر التيار الكهربائي المستمر الى الآبار الموجودة، وحفر العديد من الآبار الجديدة وصيانة المشاريع التي تأتي بالمياه من الزاب الكبير”.

وتابع عبدالحميد أن “هناك مشروعاً استراتيجياً ضمن خطة حكومة اقليم كوردستان، لكن الازمة المالية، والحصار المفروض من قبل الحكومة الاتحادية أثرا على تنفيذ هذا المشروع بشكل كبير حيث لا يوجد أي تعاون من قبل الحكومة الاتحادية من أجل التغلب على هذه المشكلة، لكن هناك برامج من قبل حكومة الاقليم لحل هذه الازمة في السنوات القادمة”.

وكان أوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قد صرّح في مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، بأن أكثر من 25% من آبار المياه في المحافظة قد جفت.

يُذكر أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، و بنسبة 65% على المياه الجوفية.

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