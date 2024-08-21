نيجيرفان بارزاني: الانتخابات مهمة وضرورية للغاية لتجديد شرعية مؤسسات اقليم كوردستان

وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل بأنها “مهمة وضرورية للغاية” لتجديد شرعية مؤسسات الإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالوكالة، كلاوديو كوردوني.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، فإن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مهمة الفريق الأممي خلال إقامته في العراق، وكذلك الوضع في العراق وإقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني، عن شكره وتقديره الى الأمم المتحدة على دورها في العراق ودعمها للانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مؤكداً أن الانتخابات مهمة جدا لتجديد شرعية اسم وكيان ومؤسسات إقليم كوردستان، وتؤكد على إجراء عملية تصويت نزيهة وشفافة، وبمشاركة الأطراف و المكونات.

من جانبه أشاد كوردون بدور وجهود الرئيس نيجيرفان بارزاني و معاملته الصحيحة والواقعية لمسألة الانتخابات في كوردستان، واكد التزام الأمم المتحدة بدعمه لنجاح الانتخابات البرلمانية .

وكان الاجتماع الأخير للمفوضية العليا للانتخابات مع الأطراف المعنية في إقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد وآخر التطورات في المنطقة بشكل عام، موضوعا آخر للاجتماع، وفقا للبيان.

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