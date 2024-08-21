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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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قرابة 500 حديقة ومتنزه في اربيل والمساحات الخضراء أكثر من 20%

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فى :أخبار عــامة
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قرابة 500 حديقة ومتنزه في اربيل والمساحات الخضراء أكثر من 20%

وضع رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، الحجر الأساس لحديقة “مهرباني” وتعني بالعربية “الرحمة”، وذلك في مركز المحافظة.

وهذا المشروع هو مشروع مشترك بين حكومة اقليم كوردستان والقطاع الخاص. وتبلغ مساحة الأرض التي يُقام عليها المشروع 4000، وسيقوم مستشفى “الرحمة” بتحمل تكاليف المشروع وتنفيذه.

وقال خوشناو في كلمة له على هامش مراسم وضع الحجر الأساس للمشروع، إنه “تم إنجاز عدد من السدود خارج مدينة أربيل، وسيتم الانتهاء من إنجاز سدود أخرى”.

وأضاف أن هذه السدود والمساحات الخضراء ستُسهم في خلق بيئة أنظف لأربيل.

من جهته قال ريبين أحمد مدير هندسة حدائق اربيل لوكالة شفق نيوز، ان هناك حاليا 450 حديقة في اربيل، 21 منها كبيرة والباقي موزعة في الأحياء والشوارع.

وأشار إلى أن نسبة المساحات الخضراء تبلغ 20% في مركز مدينة اربيل.

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