دهوك تستعرض 125 صنفاً من العنب في مهرجان العسل

تنطلق النسخة السابعة عشر من مهرجان العسل والعنب بمحافظة دهوك بمشاركة 35 بستانياً و35 مربي نحل.

وقال مدير زراعة دهوك أحمد جميل، في تصريح صحفي، إنه :”بتوصيةٍ من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يقام مهرجان العنب والعسل السابع عشر في فاميلي مول بدهوك، في الفترة بين 10 و20 سبتمبر أيلول المقبل”.

وبحسب جميل، فإن “الهدف من المهرجان هو دعم القطاع الخاص ومنتجاته المحلية، حيث من المتوقع أن يشارك فيه هذا العام 35 بستانياً و35 مربي نحل”.

وبحسب إحصائيات المديرية العامة لزراعة دهوك؛ يوجد 125 نوعاً من العنب ويتم إنتاج أكثر من 45 ألف طن سنوياً.

وقال “الهدف من المهرجان هو عرض منتجات المزارعين في دهوك ومحافظات إقليم كوردستان الأخرى وتسويقها”.

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