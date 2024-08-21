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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق ينفق 30 مليون دولار على زيتون تركيا خلال 10 أشهر

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فى :أخبار عــامة
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العراق ينفق 30 مليون دولار على زيتون تركيا خلال 10 أشهر

استورد العراق بما يقارب 30 مليون دولار من الزيتون التركي خلال الأشهر العشرة الماضية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في منطقة إيجة، قدري جوندش، في تصريحات، إن صادرات الزيتون الأسود التركية بلغت 136 مليونا و735 ألف دولار، بينما حققت صادرات الزيتون الأخضر إيرادات قدرها 39 مليونا و59 ألف دولار من دخل العملات الأجنبية.

وأوضح جوندش أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للزيتون التركي، بطلب بلغ 43.1 مليون دولار، شمل 35.5 مليون دولار من الزيتون الأسود و7.6 ملايين دولار من الزيتون الأخضر، تلاها العراق، الذي استورد زيتوناً بقيمة 29.3 مليون دولار، منها 24.4 مليون دولار من الزيتون الأسود و4.9 ملايين دولار من الزيتون الأخضر.

وأضاف جوندش أن رومانيا جاءت في المرتبة التالية، حيث بلغت قيمة صادرات الزيتون إليها 18 مليون دولار.

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