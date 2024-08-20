أغسطس 20, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بريطانيا تؤكد رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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بريطانيا تؤكد رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع إقليم كوردستان

رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في لقاء جرى ظهر اليوم الثلاثاء 20 آب/اغسطس 2024، بالقنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان، أندرو بيزلي، وهنأه بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد راجياً له النجاح ومبدياً المساندة الكاملة لإنجاح مهامه.

من جهته، عبر بيزلي عن سروره بمباشرة مهامه قنصلاً عاماً لبلاده في إقليم كوردستان، مؤكداً دعم بريطانيا ورغبتها في تطوير علاقاتها وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع إقليم كوردستان في المجالات كافة.

وفي محور آخر للقاء، وصف الجانبان إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بالمهم، وعبرا عن الأمل في أن تجري عملية التصويت بنجاح، وتبادلا الآراء ووجهات النظر بشأن علاقات أربيل وبغداد وآخر التطورات في المنطقة عموماً.

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