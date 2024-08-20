القنصل الأمريكي في أربيل يؤكد دعم بلاده لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان كوردستان

التقى وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، اليوم الثلاثاء 20 آب 2024، مع القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيف بيتنر.

واكد القنصل الأمريكي خلال اللقاء دعم بلاده لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة لبرلمان كوردستان.

وناقش الجانبان العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ومصالحهما المشتركة في تعزيز مجتمع مدني حيوي ومزدهر، كما وناقشا التطورات في المنطقة.

وخاطب القنصل العام الأمريكي الجديد في إقليم كوردستان ستيف بيتنر، أمس الاثنين 19 آب 2024، خلال رسالة مصورة، عبر الفيديو باللغتين الكوردية والانجليزية، مواطني إقليم كوردستان.

وقال بيتنر خلال الرسالة: “يسعدني ان تتاح لي الفرصة للعمل والعيش في إقليم كوردستان، فقد خدمت اثناء عملي في وزارة الخارجية بعدة أماكن في الشرق الأوسط، ولكن هذه ستكون مهمتي الأولى بإقليم كوردستان”.

وأضاف “أود التعرف على مواطني كوردستان وزيارة المعالم الاثرية، كما أتوق لتذوق الأطباق الكوردية اللذيذة”.

وأضاف، “سأعمل جاهداً مع أصدقائي لتطوير علاقاتنا مع إقليم كوردستان، فالولايات المتحدة الامريكية ملتزمة بدعم المؤسسات الديمقراطية في العراق وإقليم كوردستان”.

وتابع: “نتطلع إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة في 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار في إقليم كوردستان وديمقراطيته”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية