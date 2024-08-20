بتوجيه من مسرور بارزاني.. البدء ببناء 20 ألف وحدة سكنية

أعلن رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري، البدء ببناء 20 ألف وحدة سكنية، بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال شكري، اليوم الثلاثاء 20 آب 2024، لـ كوردستان24: “بدء بناء الـ 20 ألف وحدة سكنية، بأمر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني”، وأضاف أنه سيتم استئناف بناء حوالي 10 آلاف شقة إضافية للمستأجرين في عنكاوا وكرميان، وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير موقعين في أربيل لبناء وحدات سكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمستأجرين.

وأضاف: “يجري تنفيذ مشاريع الإسكان في السليمانية ودهوك وزاخو وحلبجة وغيرها من المناطق، حيث قرر رئيس الوزراء مسرور بارزاني إنشاء مشاريع لذوي الدخل المحدود، ونريد بالتعاون مع البنوك العراقية وبنوك كوردستان البدء بهذه المشاريع وتخفيف العبء عن ذوي الدخل المنخفض”.

وتابع: سيتم إرساء حجر الأساس لمشروع وحدة سكنية في عنكاوا خلال شهر أيلول المقبل، وسيتم الانتهاء منه خلال 24 شهراً للمستأجرين المسيحيين، مضيفاً: سيتم بناء منطقتين للمستأجرين في أربيل، وكل مشروع سيستغرق عامين للانتهاء منه.

وفقاً لشكري، “بحسب دخل المواطنين سيتم تقسيط مشاريع الإسكان على نحو 15 سنة وأكثر قليلا، حوالي 100 إلى 150 ألف دينار شهريا، رغم أن المشاريع تتضمن كافة الخدمات وبجودة العالية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية