كردستان: مصادرة ما يقارب 20 ألف شريحة هاتف نقال غير مسجلة لدى الإتصالات

اعلن وزير الداخلية في اقليم كردستان ريبر أحمد، بمصادرة ما يقارب 20 ألف شريحة هاتف نقال غير مسجلة لدى شركات الإتصالات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بجلسة حوارية بشأن معالجة التهديدات الإلكتروني ضد المرشحين السياسيين النساء لانتخابات 2024 في الإقليم برعاية القنصلية البريطانية في اربيل.

وقال أحمد، إن الدوائر التابعة لمجلس الأمن (الاسايش)، و بالتنسيق مع وزارة الداخلية في الاقليم وقوات الشرطة قد صادرت تلك الأدوات التي تستخدم في عمليات التهديد والابتزاز الإلكتروني، ومنها 17 ألف شريحة هاتف نقال غير مسجلة لدى شركات الاتصالات، وأغلقت عشرات المحال التي كانت تتعامل بتلك الشرائح.

وأشار الى مصادرة 110 صناديق حواسيب “كيسات” كانت تُستخدم في تهديد النساء وابتزازهن، وكانت تحتوي على صور ومقاطع فيديو ورسائل تم استغلالها في عمليات ابتزاز النساء أو العكس في بعض الحالات التي ابتزت فيها نساء الرجال، مستدركا القول: لكن معظم حالات الابتزاز كانت تطال الرجال أكثر من النساء.

وتابع الوزير، أن القوات الامنية تمكنت من الحد من حالات الابتزاز وإنقاذ بعض النساء من القتل لأن المجتمع الكوردستاني بطبعه محافظ، وفي بعض المرات قد يتعرض الإنسان الى مشكلة كبيرة جراء رسالة او ابتسامة او اي شي بسيط آخر من حيث لا يدري، مؤكدا ان الاجهزة الامنية تمكنت من إنقاذ العديد من ضحايا الجرائم الالكترونية، وتقديم المجرمين الى العدالة.

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