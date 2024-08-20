خريجون ينظمون وقفة احتجاجية في أربيل بسبب قرار من بغداد (صور)

أقام عدد من خريجي الجامعات الاهلية داخل اقليم كوردستان وخارجها، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في الاقليم.

وطالب الخريجون خلال الوقفة حل مشكلة الاعتراف بجامعاتهم من قبل الحكومة الاتحادية كون المشكلة تعود لخلافات سياسية اكثر من ان تكون إدارية، حسب تعبيرهم.

وقال محمد كامل أحد المشاركين في الوقفة لوكالة شفق نيوز: “نحن دخلنا الجامعة وحتى بعد تخرجنا كانت معترفة لكن بعد التخرج وأخذ الشهادات تفاجئنا ان الجامعة غير معترف بها في بغداد، وانا من كركوك واريد التعيين المركزي كوني خريج كلية طب الأسنان”.

واضاف: “نطالب بتعاون وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، ونظيرتها الاتحادية لحل هذه المشكلة لأنها تضر بنا كثيرا”.

ويواجه العديد من الطلاب العرب الخريجين من جامعات الاقليم، مشكلة إلغاء الاعتراف بشهاداتهم من قبل الحكومة الاتحادية، بعد ان كانت هذه الجامعات معترف بها عندما ارتادوها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية