إلغاء التعاقد مع مطور حقل خور مور في كردستان العراق

أنهت شركة دانة غاز التعاقد مع مطور حقل خور مور في كردستان العراق، بسبب التأخير الكبير في تنفيذ مشروع زيادة إنتاج حقل الغاز العملاق.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كشفت دانة غاز أن شركة بيرل بتروليوم التابعة لها أنهت العلاقة التعاقدية مع شركة إنيرفلكس مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز في خورمور 250، بإقليم كردستان.

يأتي الإجراء نتيجة لضعف الأداء المتعلق بتنفيذ الأعمال المتعاقَد عليها، وهو ما أثّر جوهريًا في قدرة إنيرفلكس على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ما أدى إلى حدوث تأخيرات غير مقبولة في تطوير مشروع خور مور وإعاقة تقدّمه وعدم إكماله في الوقت المحدد.

ويُعَدّ حقل خور مور أكبر حقل للغاز الطبيعي في إقليم كردستان؛ إذ تُقدَّر احتياطياته بنحو 8 تريليونات و200 مليار قدم مكعبة، وتَعرَّض خلال العامين الأخيرين للعديد من الهجمات الإرهابية التي عاقت عمليات تطويره.

حقل غاز خور مور

تخطط دانة غاز الإماراتية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل خور مور إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا، ضمن مساعيها للوصول إلى مليار قدم مكعبة يوميًا في السنوات القليلة المقبلة.

ونظرًا لتأخُّر عمليات التطوير، اضطرت شركة بيرل بتروليوم -التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلال ودانة غاز- إلى التدخل بشكل مباشر لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب وبنجاح.

وقالت الشركة، إن الإجراء سيمكّن “بيرل بتروليوم” من تولّي السيطرة المباشرة على المراحل المتبقية من المشروع، ما يضمن إعادته إلى المسار الصحيح واستكماله في الوقت المناسب.

وشددت “دانة غاز” على أن شركة “بيرل بتروليوم” ستحتفظ بجميع حقوقها بموجب العقد، بما في ذلك المطالبات المحتملة بالتعويض عن الأضرار.

ويسهم الغاز المنتج في منشأة خور مور -الذي يُزَوَّد عبر خط أنابيب طوله 180 كيلومترًا إلى محطات توليد الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربي-، بإنتاج ما يزيد على 2000 ميغاواط من الكهرباء.

وفي عام 2019، وُقِّعَت اتفاقية مدّتها 20 عامًا مع حكومة إقليم كردستان العراق، وتمكّن الاتفاقية دانة غاز وشركاءها من تطوير مشروع لإنتاج ومعالجة 250 مليون قدم مكعبة إضافية من الغاز يوميًا، وبيعها لحكومة الإقليم (مشروع خورمور 250).

توسعة خور مور

تعمل الشركة الإماراتية على استكمال تنفيذ مشروع توسعة وتطوير منشأة معالجة الغاز في خورمور (خورمور 250) قُدِّرت تكلفته الأولية بـ600 مليون دولار، وكان من المأمول أن تسهم المرحلة التالية من المشروع في زيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 25% بحلول الربع الثاني من 2023.

ومُدِّدَ العمل في المشروع إلى الربع الثاني من عام 2024، مع زيادة الاستثمارات الإجمالية إلى 806 مليون دولار، لكن الشركة المنفّذة لم تلتزم بالموعد المحدد.

ويتضمن مشروع التوسعة بناء خط أنابيب جديد في مرحلة لاحقة إلى تركيا، بهدف تصدير الغاز لتركيا وأوروبا فور تلبية احتياجات السوق المحلية، إذ يُمَوَّل المشروع جزئيًا من خلال اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار مع شركة تمويل التنمية الدولية الأميركية.

ففي عام 2021، وقّعت الحكومة الكردية عقدًا مع شركة كار غروب المحلية للطاقة لبناء خط أنابيب من خور مور عبر أربيل إلى مدينة دهوك بالقرب من الحدود التركية، بالتوازي مع خط أنابيب قائم.

تمتلك دانة غاز الحق في استغلال اثنين من أكبر حقول الغاز في العراق، وهما خور مور وجمجمال اللذان ينتجان نحو 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومع وجود 16 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة، يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، مما يترك كمية كبيرة للصادرات.

ويهدف برنامج التوسعة الطموح الذي أطلقته دانة في إقليم كردستان العراق إلى زيادة الإنتاج اليومي، ليقترب من مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز و35 ألف برميل من المكثفات، إذ يتضمن المشروع إضافة خطَّين جديدين لمعالجة الغاز، تبلغ سعة كل منهما 250 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا (مشروعا خورمور 250 وخورمور 500).

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