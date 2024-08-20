تضم موظفين وضباطا… اعتقال “شبكة تنصت” داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي

اعتقلت السلطات العراقية، شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضمت موظفين وضباطا متخصصين في الأمن الرقمي.

وقال النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، تضم عدد من الضباط والموظفين”.

محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاlب تعتقل شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين، الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين(وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه… — مصطفى جبار سند (@m_j_sanad) August 19, 2024

وأضاف سند أن “الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)”.

وتابع “كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات”.

وكشف سند أن “المتهم هو محمد جوحي. وهو رئيس الشبكة، وتولى منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية بمكتب رئيس الوزراء، وهو سكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب”.

كما أكد النائب العراقي أن الشبكة اعترفت بأعمالها وتم تدوين أقوال أفرادها.

بدوره، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه.

وأكد مكتب السوداني في بيان صحفي “عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد”.

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