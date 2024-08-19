رئيس حكومة إقليم كوردستان وسفير بنغلاديش لدى العراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 19 آب /أغسطس 2024، سفير بنغلاديش لدى العراق محمد فضل الباري، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للسفير البنغلاديشي على جهوده الحثيثة التي بذلها خلال فترة عمله في توطيد أواصر التعاون الثنائي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الدبلوماسية.

من جانبه، عبّر السفير البنغلاديشي عن بالغ تقديره للتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان وسفارة بلاده.

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