القنصل الأمريكي الجديد بالعاصمة أربيل يوجه رسالة بـ اللغة الكوردية.. ماذا قال؟

وجّه القنصل العام الأمريكي الجديد في إقليم كوردستان، ستيف بيتنر، اليوم الاثنين، رسالة عبر الفيديو وهو يتحدث باللغة الكوردية.

وقال بيتنر في رسالته: “يسعدني ان تتاح لي الفرصة للعمل والعيش في إقليم كوردستان، فقد خدمت اثناء تواجدي بوزارة الخارجية بعدة أماكن في الشرق الأوسط، ولكن هذه ستكون مهمتي الأولى بإقليم كوردستان”.

وأضاف ” اود التعرف على شعب كوردستان وزيارة المعالم الاثرية ، كما انني اريد ان اجرب الطعام الكوردي اللذيذ”.

مردفاً ” سأعمل جاهداً مع أصدقائي لتطوير علاقاتنا مع إقليم كوردستان ، فالولايات المتحدة الامريكية ملتزمة بدعم المؤسسات الديمقراطية في العراق وإقليم كوردستان”.

كما وأضاف القنصل الامريكي: “نتطلع إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة في 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار في إقليم كوردستان وديمقراطيته”.

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