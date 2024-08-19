إقليم كوردستان يصدر 600 طن من البطاطا إلى غرب كوردستان

أفاد بشار مشير صاحب شركة K.H للاستثمار والتصدير لكوردستان24، بـ تصدير 600 طن من البطاطا من محافظة دهوك إلى مدينتي قامشلو والحسكة غرب كوردستان.

وفقاً لـ مشير، “تم تصدير 600 طن من البطاطا بوساطة 25 شاحنة عبر بوابة فيشخابور إلى كل من الحسكة وقامشلو غرب كوردستان.

وأضاف، أنه سيسعى إلى تصدير المزيد من البطاطا من إقليم كوردستان في المستقبل، مؤكداً زيادة الطلب على محصول البطاطا الذي ينتجه مزارعو إقليم كوردستان في أسواق غرب كوردستان”.

وكان إقليم كوردستان صدر 5000 طن من البطاطا إلى الإمارات، في 22 من شهر تموز المنصرم بموجب اتفاقية بين حكومة إقليم كوردستان وشركة إماراتية.

وفي العام الماضي، تمكن إقليم كوردستان، من تصدير أكثر من 13 ألف طن من البطاطا إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية لأول مرة، ومن المتوقع تصدير أكثر من 25 ألف طن من البطاطا إلى دول الخليج هذا العام.

وتشدد التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان ضمن برنامجها وجدول اعمالها على دعم الزراعة وتنويع مصادر الدخل.

وفي هذا السياق، كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد أكد في الخامس عشر من شهر شباط- فبراير 2023، دعم الزراعة والمزارعين قائلا: “أهمية الٳستثمار في المنتجات الزراعية، ومساعدة المزارعين، ليتمكن الفلاحين من الٳرتقاء بالثروة الوطنية إلى مستوى يؤدي إلى ازدهار البلاد وزيادة الإيرادات المحلية”.

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