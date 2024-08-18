بيشوا هوراماني: رئيس الوزراء يؤمن بالمشاريع الاستراتيجية وبناء بنية تحتية قوية لكوردستان

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، أن التشكيلة الحكومية التاسعة، خدمت جميع مدن وبلدات إقليم كوردستان دون تمييز، ورئيس الوزراء يؤمن بالمشاريع الكبيرة والاستراتيجية وبناء بنية تحتية قوية لكوردستان.

وقال هوراماني، إن “حكومة إقليم كوردستان أثبتت أنها حكومة كل أبناء كوردستان وتخدم كل أبناء كوردستان دون تمييز في معظم مناطق ومدن كوردستان”.

وتابع: “ميزة هذه الحكومة هي وجهة نظر رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونظرته للعالم وإيمانه بالمشاريع الكبيرة والاستراتيجية وبناء بنية تحتية قوية لكوردستان”.

كما أكد أن التشكيلة التاسعة، استطاعت أن تقدم خدمات ومشاريع كبيرة في العديد من المجالات بقدرات مادية قليلة جداً والنتيجة واضحة.

وتحدث بيشوا هوراماني، عن زيارات وقرارات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، إلى محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، قائلاً: “إن هذا اللقاء مع الشعب، له تأثير كبير”.

وفيما يتعلق بعمل وخدمات التشكيلة التاسعة، قال هوراماني: “لقد حدثت تغييرات كبيرة خلال هذه التشكيلة، وتأثيرها على عموم كوردستان واضح للغاية وقد تمكنت هذه الحكومة من صياغة السياسة المائية لأول مرة، وكذلك الغذاء لم تعد تعاني معظم المدن الكوردية من مشكلة الصوامع وتم العمل على تسويق وتخزين منتجات المزارعين”.

وفي مجال الاستثمار قال هوراماني: إن “معدل الاستثمار في عهد هذه التشكيلة، ارتفع بشكل ملحوظ وكانت الصناعة أحد أهداف هذه الوزارة التي ركزت أكثر على المصانع والاستثمار في الزراعة والصناعة، والذي كان محور اهتمام هذه الوزارة، لم يكن الأمر يتعلق فقط بالاستثمار العقاري، بل كان يتعلق بجميع القطاعات التي استثمرت فيها”.

وقال هوراماني، “لا أعتقد أن أي قوة تستطيع الصمود أمام كل الضغوط ونقص الأموال، لكنها صمدت وبقيت قوية واستطاعت أن تخدم شعب كوردستان وسط الضغوطات، واستطاع رئيس الوزراء أن يفي بوعوده للشعب خلال عهد حكومته”.

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