أكثر من 8 آلاف شاب يستفيدون من قروض المشاريع الصغيرة بإقليم كوردستان

أعلنت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية وصندوق التعاون للمشاريع الصغيرة للشباب، يوم الأحد، أنه لغاية الآن استفاد أكثر من 8 آلاف شاب في اقليم كوردستان من قروض المشاريع الصغيرة لتطوير أعمالهم الخاصة وإدارة تلك المشاريع.

وجرت اليوم مراسم منح شهادة “الأيزو” في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان لمديرية صندوق قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للشباب.

وخلال المراسم قال مدير المشروع آرام أنور في كلمة له حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشروع انطلق بقوة منذ عام 2011، ومازال مستمراً لغاية الآن، مضيفا أن أكثر من 8 آلاف شاب استفادوا من المشروع.

وأكد أنه رغم الأزمة المالية فإن حكومة اقليم كوردستان لم تسمح للصندوق بأن يتوقف عن العمل، وواصلت تمويله بأكثر من 78 مليار دينار عراقي.

وأشار أنور إلى أنه لغاية الان تم منح ما بين مليون و 15 مليون دينار قروضا لأولئك الشباب، وقد تمكنوا من تمويل مشاريعهم من أجل مواصلة أعمالهم.

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