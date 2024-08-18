أغسطس 18, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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المالية الاتحادية: البدء بصرف رواتب موظفي كوردستان لشهر تموز اعتباراً من اليوم

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فى :أخبار عــامة
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المالية الاتحادية: البدء بصرف رواتب موظفي كوردستان لشهر تموز اعتباراً من اليوم

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ بصرف جزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز / يوليو الفائت.

وذكر بيان مقتضب لوكيل الوزارة مسعود حيدر، أنه بعد انتهاء معظم أعمال ديوان الرقابة المالية الاتحادية، ستقوم وزارة المالية العراقية اليوم بصرف جزء من رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان لشهر تموز.

وأشار إلى استكمال صرف جميع المبالغ المالية المخصصة لتوزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز خلال الأسبوع الحالي.

وفي 11 تموز الماضي، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إرسال قوائم رواتب شهر تموز ولجميع الموظفين والمستحقين والمؤسسات الأمنية والعسكرية إلى المديرية العامة للحسابات في وزارة المالية الاتحادية، لافتةً إلى إرفاق قوائم رواتب المتقاعدين وإرسالها إلى نظيرتها الاتحادية بموجب قانون التقاعد الموحد.

كما قامت مالية كوردستان مطلع آب / أغسطس الحالي بتحويل مبلغ قدره 74 ملياراً و844 مليوناً و532 ألف دينار – حصةً للخزينة الاتحادية العامة من الإيرادات غير النفطية في الإقليم لشهر نيسان 2024 – إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي/ فرع أربيل.

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