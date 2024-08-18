“لا علاج مباشر له”.. الصحة توجه رسالة للعراقيين بشأن جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عدم وجود علاج مباشر لفيروس جدري القردة، فيما وجهت رسالة الى العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي ان “مرض جدري القردة ليس بجديد عالمياً وسجلت عدة بلدان إصابات به”، لافتا الى أنه “لحد اللحظة لم نسجل أي إصابة بهذا الفيروس بجميع المحافظات العراقية، بضمنها اقليم كردستان”.

وأكد “امتلاك ملاكات الوزارة القدرة على تشخيص هذا المرض”، مبيناً أن “الوزارة تتابع عن كثب كافة المستجدات” بهذا الصدد، وأي مستجد بخصوص الاصابة سنعلن عنه بشكل رسمي”.

ونوّه الى “وجود تنسيق بين وزارة الصحة الاتحادية والجهات الصحية في اقليم كردستان بكل القضايا الوبائية، وهم متعاونون سواء مع مركز الوزارة في أربيل أو دوائر الصحة المختلفة في اقليم كردستان”.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة أنه “لا يوجد علاج مباشر للفيروس ولكن يمكن الشفاء منه، ومن الممكن أن تكون للمرض تطورات، لكن هنالك فرق صحية للكشف المبكر عن أي حالة وبائية لمنع انتشارها”.

فيما وجهت رسالة طمأنة الى العراقيين انها “تتابع الحالات الوبائية ورصدها في كل المنافذ الحدودية العراقية”.

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