السفيرة الأمريكية: ملتزمون بالعمل مع شركائنا في حكومة إقليم كوردستان

أكدت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، اليوم السبت، التزام بلادها بالعمل مع شركائها في حكومة إقليم كوردستان لتعزيز استقرار وأمن العراق.

وقالت رومانوسكي عبر منصة (اكس): «التقى القنصل العام الجديد في أربيل ستيف بيتنر مع قادة حكومة إقليم كوردستان العراق للتأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الإقليم في 20 تشرين الأول».

وأضافت: «نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا في حكومة الإقليم لتعزيز استقرار وأمن العراق من خلال العملية الديمقراطية».

ويوم أمس، أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق رغبة بلادها في تعميق «علاقاتها الأمنية القوية» مع حكومة إقليم كوردستان ومراقبة الانتخابات البرلمانية.

وقالت رومانوسكي عبر منصة (اكس): «نرحب بستيف بيتنر، القنصل العام الجديد للولايات المتحدة في أربيل»، مضيفةً: «نتطلع قدماً إلى تعميق علاقتنا الأمنية القوية مع حكومة الإقليم، وتوسيع الروابط التعليمية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان العراق».

وأشارت إلى رغبة واشنطن في «مراقبة انتخابات حرة ونزيهة في 20 تشرين الأول»، في إشارة إلى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

كما شكرت السفيرة الأمريكية القنصل العام السابق في أربيل، مارك سترو بالقول: «خلال العام الماضي، لقد ساعدت قيادتك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان العراق»، متابعةً: «نحن متحمسون للترحيب بستيف بتنر لمواصلة هذا العمل الهام».

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