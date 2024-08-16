الرئيس بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني أُسّس من أجل تحرير شعب كوردستان وخدمته

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة ، بمناسبة حلول الذكرى الـ 78 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 16 آب/اغسطس 1946.

وفيما يلي نص رسالة الرئيس بارزاني :

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أتقدم بالتهاني والتبريكات لجميع كوادر وأعضاء وجماهير الحزب ، كما أهنئ عوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال وجميع شرائح ومكونات كوردستان، متمنياً لهم الخير والسؤدد.

إن تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السادس عشر من آب 1946 بقيادة البارزاني الخالد كان ضرورة تاريخية لمواصلة مسيرة نضال وصمود الشعب الكوردي في تلك الأوقات العصيبة حينما كان أعداء ومحتلو كوردستان يسعون جاهدين لقمع وإخماد الثورة وكسر إرادة التحرر لدى شعب كوردستان، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ تأسيسه وحتى اليوم وسيلة لتمكين شعب كوردستان من تحقيق أهدافه الديمقراطية والوطنية والقومية.

في الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نؤكد على أن الحزب أُسّس من أجل تحرير شعب كوردستان وخدمته ، ولكي يعيش شعب كوردستان بعزّة وشموخ ، وتبقى القضية المشروعة لشعب كوردستان مُصانة ومُحصّنة وقوية دائماً، لذا ينبغي أن يكون جميع من ينتمون للحزب الديمقراطي على مستوى الثقل والمكانة التاريخية العظيمة لحزبهم وما بذله من تضحيات ومن دماء زكية للشهداء، وأن يؤدوا على أكمل وجه واجبهم المتمثل بخدمة كوردستان وجعلها أقوى. الجميع بما فيهم أصدقاء وأعداء شعب كوردستان يدركون حقيقة أنه بقدر ما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوياً كانت كوردستان قوية كذلك.

مسعود بارزاني

16 آب 2024

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