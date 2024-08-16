نيجيرفان بارزاني: في السنوية الـ 78 لتأسيسه نشدد على الأهداف القومية والوطنية العليا للحزب الديمقراطي الكوردستاني

قدم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة ، تهانيه بحلول الذكرى السنوية الـ 78 لتأسيس الحزب في الـ 16 من أغسطس / آب 1946، مشدداً على القيم والمبادئ الثابتة والأهداف القومية والوطنية العليا التي تأسس الديمقراطي الكوردستاني في سبيلها وقاد الحركة التحررية الكوردستانية.

نص برقية تهنئة نيجيرفان بارزاني:

في الذكرى الـ 78 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ننحني إجلالاً وإكباراً للأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان ونحيي عوائلهم الشامخة. كما ونستذكر بإجلال زعيم شعب كوردستان ومؤسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، البارزاني الخالد، وجميع رفاقه والأبطال والثوار الذين ناضلوا وضحوا ضمن مسيرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحركة التحررية الكوردستانية.

وأتقدم بالتهاني الحارة لسيادة الرئيس مسعود بارزاني وقيادة وجميع أجهزة وأعضاء ومناصري وجماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني والبيشمركة البواسل وشعب كوردستان عموماً. واتمنى النصر لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني وجميع المخلصين لكوردستان في مسيرة النضال والكفاح المستمرة.

في هذه الذكرى المباركة نشدد على القيم والمبادئ الثابتة والأهداف القومية والوطنية العليا التي تأسس من اجلها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقاد الحركة التحررية الكوردستانية.

ان من دواعي الفخر العظيم أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني و منذ تأسيسه رائداً لحركة الكوردايتي في سبيل تحقيق الحرية والعزة لكوردستان وسيستمر بإيمان حتى النصر النهائي.

وبينما نحيي ذكرى 16 آب المباركة، يقف إقليم كوردستان والعراق والمنطقة امام تطورات وتحديات كبيرة. وكما للحزب الديمقراطي الكوردستاني دور وواجب ومسؤولية رئيسية في النضال والثورة ومكاسب شعب كوردستان، فإنه الآن ودائماً الرائد في تعزيز الوئام ووحدة الصف والتلاحم وحماية التعايش وقبول الآخر والتسامح والحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وسيكون المبادر في سبيل هذا وسيستمر فيه بكل ما أوتي من قوة.

ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفخر دائماً بتاريخه النضالي وتضحياته ومكاسبه وبإيمان وثقة شعب كوردستان، ويعمل بأمل ورجاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. لذا فإنه يجب أن يساير دائماً تطورات العصر ويجدد نفسه تماشياً معها في المجالات كافة ويطور تجربة الحكم ويعزز المؤسسات والروح الوطنية والإصرار على النضال، ليضمن حرية وكرامة وكل حقوق شعب كوردستان.

تحية وسلام لأرواح الشهداء الطاهرة

مبارك ذكرى 16 آب

نيجيرفان بارزاني

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