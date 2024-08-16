مسرور بارزاني: لطالما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مدرسة في الكوردايتي والوطنية

أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني ان الحزب لطالما كان مدرسة في الكوردايتي والوطنية، مضيفاً ان الحزب سطر تأريخاً حافلا بالعز والسيادة والفداء في سبيل الدفاع عن الحقوق القومية والوطنية المشروعة لشعب كوردستان.

وقال مسرور بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان له اليوم الجمعة 16 اغسطس 2024 بمناسبة الذكرى الـ78 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني “بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذكرى السنوية لميلاد رئيسنا وزعيمنا الوطني جناب الرئيس بارزاني، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيادته، وإلى عموم أعضاء الحزب وأنصاره، وذوي الشهداء والمؤنفلين الأبرار، وإلى البيشمركة البواسل، والكوردستانيين الوطنيين”.

وأضاف بارزاني “لطالما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومنذ اليوم الأول لتأسيسه على يد قائد الحركة التحررية الكوردية البارزاني الخالد، مدرسةً في الكوردايتي والوطنية، إذ جمع واحتضن بين صفوفه كل الشرائح والطبقات المجتمعية ومختلف المكونات في كوردستان”.

وأكد مسرور بارزاني في بيانه على أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني سطّر تاريخاً حافلاً بالعز والسيادة والفداء في سبيل الدفاع عن الحقوق القومية والوطنية المشروعة لشعب كوردستان، واليوم وبعد كل هذه المسيرة المعطاء، وبفضل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس، وروح الإخلاص والتفاني لدى أعضاء الحزب وجماهيره الواعية، أضحى حزبنا أحد أقوى وأكبر وأكثر الأحزاب تأثيراً في كوردستان والعراق والمنطقة، مضطلعاً بدور محوري ومهم في صون الكيان الدستوري للإقليم وحمايته، وفي تحقيق المنجزات الوطنية لشعبنا”.

وأشار بارزاني الى أن “الحزب الديمقراطي (البارتي)، بكل ما يمثله من تاريخ ونضال، هو الأمل الأوحد الذي يتشبث به شعب كوردستان، ولن يتوانى عن التصدي لأي مخططات تهدد كيان الإقليم أو تحاول تقويضه وإضعافه، وسيظل حصناً منيعاً في الذود عن أرض كوردستان وحقوق شعبنا. واستمراراً لهذا النهج النضالي، نتطلع إلى أن يشارك أعضاء وأنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان بكل إصرار وعزيمة وحماسة، ليبقى البارتي في موقع الريادة والطليعة والقوة المتصدرة الأولى كما عهدناه دائماً، لأن تفوق الحزب الديمقراطي يعني ضمانة تقدم كوردستان وازدهارها”.

وتابع قائلاً “في هذه الذكرى العطرة، تحية إجلال وإكبار لمؤسس الحزب، البارزاني الخالد، والقائد طيّب الذكر دائماً إدريس بارزاني، وسائر شهداء درب الحرية، الذين قدموا أرواحهم فداءً لكوردستان”.

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