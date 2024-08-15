مسرور بارزاني يبحث مع القنصل الأميركي الجديد بأربيل الانتخابات وتنفيذ اتفاقية سنجار

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع القنصل العام الأميركي الجديد في أربيل ستيفن بيتنر، ملفات عديدة على رأسها الانتخابات المقبلة في الإقليم وتنفيذ اتفاقية سنجار.

واستقبل مسرور بارزاني، بيتنر، اليوم الخميس، في مقره بأربيل. وهنّأه بتولي منصبه الجديد، معرباً عن تمنياته له بالنجاح في أداء مهامه.

وبحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، عبّر رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للقنصل العام السابق مارك سترو على جهوده المبذولة خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد القنصل الأميركي الجديد استعداد بلاده لتعزيز وتوطيد العلاقات مع الإقليم في جميع المجالات، لافتاً إلى “الدور الحيوي والمهم لإقليم كوردستان كشريك مهم للولايات المتحدة بترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.

وأشار القنصل الأميركي إلى الزيارة الرسمية التي أجراها مسرور بارزاني للولايات المتحدة في شباط هذا العام، مشدداً على “دورها المحوري في توضيح المستجدات التي يشهدها إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، لكبار المسؤولين الأمريكيين”، معرباً عن أمله في “استمرار هذه الزيارات”.

وكانت “الاستعدادات المتعلقة بإجراء انتخابات برلمان كوردستان، الإصلاحات بمفاصل وزارة البيشمركة، أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضمان الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، وتنفيذ اتفاقية سنجار”، محاور أخرى تناولها الجانبان خلال الاجتماع، وفقاً لبيان الحكومة.

في وقت سابق، استقبل كل من الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القنصل الأميركي الجديد، بمناسبة تولي مهامه في أربيل، مؤكدين على أهمية العلاقات الثنائية بين أربيل وواشنطن وتعزيزها في جميع المجالات.

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