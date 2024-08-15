وجبة مساعدات المانية جديدة لقوات البيشمركة

سلّمت القوات الألمانية المتواجدة في إقليم كوردستان ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، قوات البيشمركة وجبه‌ من المساعدات شملت إمدادات عسكرية، ولوازم طبية.

وجرت مراسم التسليم في مبنى وزارة شؤون البيشمركة بحضور قادة ومسؤولين من قوات البيشمركة، والقوات الالمانية.

نائب رئيس الأركان لشؤون الإدارة والميرة فی وزارة البیشمركة ، اللواء الركن هوشمند حيدر رشيد ، قدم في كلمة له خلال مراسم تسليم المساعدات ، الشكر لألمانيا على المساعدات التي تقدمها بشكل مستمر لقوات البيشمركة ، وكان لها أثرها في تعزيز القطاع الصحي في وزارة البيشمركة.

لافتاً ، إلى أن ألمانيا كانت تتعاون وتنسق مع وزارة البيشمركة منذ بداية الحرب ضد داعش ولغاية الآن ، وأدت دورا مهما في تطوير المجال الطبي لقوات البيشمركة.

من جانبه ، قال العقيد لارس بيرسيكوفسكي قائد القوات الألمانية في إقليم كوردستان ، إن علاقاتنا مستمرة والمساعدات اليوم هي دليل على العلاقة القوية بين الفريق العسكري الألماني ووزارة البيشمركة وتنفيذ لوعودنا بدعم قوات البيشمركة وبناءها.

مضيفاً ، إنه في العام المقبل لدينا خطط لوزارة البيشمركة ومساعدات أخرى سيجري تسليمها للوزارة على غرار خطة العام 2024.

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