المفوضية: 90% من البطاقات البايومترية وزعت على مواطني إقليم كوردستان

أكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل أن الاستعدادات لاجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان الموجودة ضمن الجدول العملياتي أنجزت، منوهاً إلى أن “90% من البطاقات البايومترية جرى توزيعها على المواطنين”.

وقال عماد جميل، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (15 آب 2024)، إن “اللقاء الذي تم يوم أمس تضمن شرحاً مفصلاً من قبل رئيس الإدارة الانتخابية أمام المسؤولين في إقليم كوردستان حول استعدادات المفوضية وشرح جدول عملياتها، وما وصلت اليه من انجازات وما بقي منها”.

وأضاف: “تم الحديث بشكل دقيق حول ما تبقى من الجدول العملياتي فيما يخص الاستعدادات ليوم الاقتراع منها ورقة الاقتراع والأجهزة التي سوف نستخدمها، وكذلك توزيع البطاقة البايومترية لمراكز التسجيل والحملات الانتخابية التي تبدأ في شهر أيلول والحملة الإعلامية للمفوضية للحث على الانتخابات وصولاً إلى يوم الاقتراع وكانت الاجابة على كل الاستفسارات والتفاصيل من قبل ممثلي الحكومة”.

وأكد أن “المفوضية بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إنجاز هذا العمل وما تبقى.. لا بد من التعاون سواء من قبل المفوضية أو حكومة إقليم كوردستان او الحكومة الاتحادية لان هنالك عوامل مشتركة بين الحكومة والمفوضية فيما يتعلق باللجنة الأمنية العليا المشاركة لحماية مراكز الاقتراع والناخبين إضافة إلى التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالمواد اللوجسيتة ونقلها إلى مراكز الاقتراع وإعادتها للمخازن”.

وتابع عماد جميل قائلاً: “المفوضية ستعتمد على موظفي الحكومة في الاقليم بإدارة عملية الاقتراع”، منوهاً إلى أن “كل الجهات المعنية بالانتخابات تطالب بأن نجري العملية الانتخابية ضمن الضوابط والقانون الانتخابي والاجراءات التي أعدتها المفوضية”.

في السياق أكد أن “الاستعدادات مستمرة في كل مكاتبنا الموجودة في إقليم كوردستان وهيئة الإقليم لها تؤدي دوراً فعالأً في هذا الأمر”.

رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل قال إن “المفوضية قامت بتشكيل لجان فنية وإدارية ولوجستية لدعم هذه المكاتب والاستعدادات الآن مستمرة لتأهيل الأجهزة، وأجرينا عملية محاكاة يوم 12 آب، وسنجري محاكاة أخرى كما أن هناك محاكاة ثالثة في شهر آيلول، وهي تخص الوسط الناقل أي نقل النتائج من المحطات إلى السيرفرات الموجودة عند نهاية عملية الاقتراع واكتمال عمليات العد والفرز”.

وأكد على الجهود الحثيثة لتوزيع ما تبقى من البطاقات البايومترية “أنجزنا ما يقارب 90% بتوزيعها على المواطنين، بالتالي كل الاستعدادات الموجودة ضمن الجدول العملياتي أنجزت، وما تبقى تم الاتفاق عليه سواء ما يتعلق بورقة الاقتراع، كما أنجزنا كل التصاميم، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين”.

اما فيما يخص الموظفين الذين يديرون عملية الاقتراع قال إن “أكثر من 40 ألف موظف تم إجراء القرعة لاختيارهم، كما أن المراقبة الدولية ستكون موجودة وبفعالية عالية لمراقبة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، وسيكون لمنظمات المجتمع المدني المختصة بمراقبة الانتخابات دوراً فعالاً، ويوجد عدد كبير من مراقبي الأحزاب والمرشحين سيشاركون في عملية المراقبة إضافة إلى وجود كاميرات داخل المحطات ومراكز الاقتراع”.

بلغ عدد المرشحين بحسب قوله: “1190 للتنافس على مقاعد البرلمان 5 منها للمكونات”، مشيراً إلى أن “المفوضية أكملت استعداداتها والاسبوع المقبل سيكون النهائي بالنسبة للموقف القانوني وسيتم رفعه لمجلس المفوضين من قبل دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري شعبة المرشحين للمصادقة عليهم، ونرى أنه يعتبر رقماً جيداً بالنسبة للمشاركة بالتنافس على مقاعد برلمان اقليم كوردستان”.

في السياق أكد ان “إعلان نتائج الانتخابات سيكون في نفس يوم الاقتراع داخل المحطات، وخلال 24 ساعة ستعلن النتائج الأولية”.

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