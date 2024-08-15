وفق أحكام مذهب الجماعة.. أثيل النجيفي يدعو علماء السنّة لإعداد “مدونة فقهية” تخص قانون الأحوال الشخصية

دعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، اليوم الخميس، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.

وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أدعو علماء الدين السنة، وذوي الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة ما يجب على المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني إدراجه في مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي سيكلف بإعدادها بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية”.

وبيّن أن “الاهتمام بإظهار المدونة المذكورة بصورة لائقة ورصينة ومتوافقة مع أحكام المذاهب السنية وكذلك متوافقة مع طبيعة العصر الذي نعيشه أجدى كثيرا من الاعتراض على تعديل، وجميعنا يعلم أنه سيمضي”.

يشار إلى ان نواب وكتل من المكون الشيعي في البرلمان العراقي، دعو إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول بهِ حالياً ففي القانون العراقي، وقدموا مسودة لرئاسة مجلس النواب، تتضمن تعديلاً وفق المذهب الجعفري، الأمر الذي لقي رفضاً من الأوساط المدنية في البلاد، وخرجت عدة تظاهرات نسوية ضده وسط بغداد وفي محافظة النجف.

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