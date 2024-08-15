المكان الأكثر سلامًا وازدهاراً.. الكورد في الخارج يفضلون شراء العقارات في إقليم كوردستان

يحاول أغلب الكورد الذين يعيشون في السويد شراء منزل أو عقار في إقليم كوردستان، بهدف العودة إلى كوردستان في أي فرصة، ويقول خبير عقاري في السويد: “أربيل من أكثر الأماكن أمانًا في الشرق الأوسط، والمكان الأنسب للاستثمار وشراء العقارات”.

زيرك حاجي طه، كوردي من أربيل ويعيش في السويد، لكنه حاول امتلاك عقارات في إقليم كوردستان، ويعتقد أن السلام والازدهار هما السببان وراء عودة المزيد من المواطنين إلى كوردستان.

وأضاف: “كوردستان وطني الأم، ولأنني أعيش في السويد منذ سنوات عديدة، فإن 95 بالمائة من الكورد الذين يعيشون في السويد يقولون انهم سيعودون إلى كوردستان يوماً ما، ونحن نتطلع إلى العودة إلى كوردستان ذات يوم”.

بدوره يقول بوطان برزنجي، وهو يمتلك وكالة عقارية في السويد: “السبب الذي يجعل الكورد في السويد يشترون عقارات في كوردستان هو أنهم مواطنون في البلاد ويريدون امتلاك عقارات في كوردستان على أرضهم الأم”.

ويزداد الطلب على شراء العقارات في أربيل بشكل خاص لأن اقتصادها ينمو وفيها الكثير من الشركات والاستثمارات.

ويعيش في السويد نحو 150 ألف كوردي، معظمهم من إقليم كوردستان، وقد اشترى معظمهم منازل في مدن كوردستان، وفي السنوات الأخيرة، غادر عشرات الأشخاص السويد وعادوا إلى كوردستان.

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