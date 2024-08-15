العراق.. خبير يكشف حجم الاستيراد خلال العام الماضي والحالي

كشف الخبر الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن حجم الاستيراد خلال العام الماضي والحالي في العراق.

وقال المرسومي في إيضاح على منصة فيسبوك، إن “استيرادات العراق الاجمالية في عام 2023 بنظام (فوب) = 55.952 مليار دولار منها حكومية وتبلغ 15.389 مليار دولار، اما القطاع الخاص تبلغ 40.562 مليار دولار”.

وأضاف ان “استيرادات العراق الاجمالية بنظام (سيف) بلغ 65.826 مليار دولار منها، حيث بلغت الحكومية 18.105 مليار دولار، بينما بلغ القطاع الخاص 47.721 مليار دولار”، مبينا ان “الفرق بين نظامي (فوب) و(سيف) هو كلفة الشحن والتأمين التي بلغت 9.874 مليار دولار”.

وبين المرسومي ان “البيانات المنشورة للفصل الأول من عام 2024 تشير الى استيرادات العراق الاجمالية بنظام (فوب) تبلغ 18.631 مليار دولار، بينما الاستيرادات بنظام (سيف) بلغت 21.919 مليار دولار”، متوقعا ان “تصل استيرادات العراق الاجمالية بنظام (فوب) عام 2024 الى 74.524 مليار دولار والى 87.676 مليار دولار بنظام (سيف)”.

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