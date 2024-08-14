نيجيرفان بارزاني والقنصل العام الأميركي الجديد: نأمل أن تجري العملية الانتخابية في إقليم كوردستان بنجاح

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القنصل العام الأميركي الجديد في إقليم كوردستان ستيف بيتنر، علاقات أربيل وبغداد، وأعربا عن أملهما بأن تجري العملية الانتخابية في إقليم كوردستان بنجاح.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم (الأربعاء، 14 آب 2024)، مع القنصل العام الأميركي الجديد في إقليم كوردستان ستيف بيتنر.

وبحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان بارك رئيس إقليم كوردستان للقنصل مباشرته مهامه ورجا له الموفقية والنجاح مؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تعزيز التعاون المشترك والعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال اللقاء الذي حضره مارك سترو القنصل العام الأميركي السابق في إقليم كوردستان، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني القنصل السابق آملاً له النجاح، وبدوره شكر سترو تعاون ومساندة الجهات المعنية في إقليم كوردستان له لإنجاح مهامه، وفقاً للبيان.

وأكد القنصل العام الأميركي الجديد خلال اللقاء “استمرار الدعم والشراكة والتحالف بين بلاده والعراق وإقليم كوردستان”، كما أكد الجانبان على أهمية الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان وعبرا عن الأمل في أن تجرى العملية الانتخابية بنجاح.

علاقات أربيل وبغداد والأوضاع الداخلية للعراق وإقليم كوردستان وأحدث التطورات في المنطقة عموماً، شكلت محوراً آخر للقاء، وفقاً لبيان رئاسة إقليم كوردستان.

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