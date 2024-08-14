جنيف.. ديندار زيباري يستعرض جهود حكومة إقليم كوردستان في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز

أربيل (كوردستان 24)- ألقى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، اليوم الأربعاء 14 آب (أغسطس) 2024، كلمة مهمة خلال مناقشات التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع والعشرين لجمهورية العراق أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وفيما يلي نص الكلمة:

السيد رئيس اللجنة المحترم…

السادة والسيدات أعضاء اللجنة المحترمون…

طابت اوقاتكم..

اسمحوا لي أن استعرض بإيجاز ما حققته حكومة إقليم كوردستان في مجال مكافحة التمييز العنصري، لقد عملت الحكومة بجدية على خلق مجتمعٍ خالٍ من أية مظاهر للتمييز على جميع المستويات وفي هذا الإطار تم التحقيق في عدة قضايا متعلقة بها خلال السنتين الماضيتين.

خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2023، أصدر برلمان إقليم كوردستان (35) قانوناً، كما أحيلت مسودة (7) مشاريع قوانين جديدة إلى البرلمان وتعديل قوانين أخرى لحماية الحريات العامة، وأكثر من (12) قانوناً خاصاً بمكافحة التمييز على أساس الجنس.

وتأتي هذه الجهود في إطار الالتزام بتنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان الخماسية لحقوق الإنسان، حيث أعدت ستة تقارير في هذا الصدد، وتقدم تقييماً مقارناً شاملاً لعملية تنفيذ توصيات الخطة وفقاً للمؤسسات ذات الصلة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

على صعيد السلطة التنفيذية، بلغ إجمالي عدد التوصيات (448) توصية، وارتفع معدل تنفيذ التوصيات في عام (2023) ليصل إلى (74.1%). ومن أصل (19) توصية حول مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية تم تنفيذ (15) توصية و(3) توصيات قيد التنفيذ.

أما فيما يتعلق بحقوق العمال الأجانب المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم (88,652) عاملاً منذ عام 2008 لغاية النصف الأول من عام 2024، يتمتعون بنفس حقوق عمال الإقليم، فقد شكلت لجنة عليا لتنظيم استقدامهم، ولجنة مختصة لتفقد أوضاع العاملات الأجنبيات، وتخصيص خط ساخن (5500) لتلقي الشكاوى.

لتوثيق جرائم إرهابيي داعش، قامت حكومة إقليم كوردستان بأرشفة ملفات الآلاف من المختطفين، حيث بلغت (24,965) ملف و(408,540) صفحة. تم تحرير (3579) مختطفاً حتى الآن، وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أعلن عن تنفيذ مشروع منحة مالية شهرية تهدف إلى دعم الناجين من تنظيم داعش. وفي إطار جهود إعادة التأهيل الناجيات، تم افتتاح مركز للعلاج النفسي في دهوك، حيث تم تقديم الدعم لمئات الناجيات، بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال أكثر من ألف ناجية إلى ألمانيا لتلقي العلاج النفسي.

كما تعمل حكومة إقليم كوردستان على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بلغ عدد الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التعاطي والاتجار (5870) شخص وهذا يخلق بيئة غير آمنة ومستقرة تعيق عودة أهالي القرى الحدودية والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.

تم إعداد مسودتي مشروع قانون الإصلاحيات وقانون للعقوبات البديلة لمعالجة الاكتظاظ وحماية الأسرة من التفكك. بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية في الاصلاحيات وتحتفظ جميع الاصلاحيات بسجلات منظمة للبيانات والمعلومات حول الشخص المودع لديها. كما تم تركيب كاميرات مراقبة في جميع مراكز الإصلاح ووضع صندوقين للشكاوى أحدهما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأخرى تابعة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

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