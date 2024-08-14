كهرباء كوردستان تنفذ عدة مشاريع خدمية في إدارة زاخو المستقلة

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عدة مشاريع خدمية في ناحية باتيل ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة.

وذكرت الوزارة في بيان ان المشاريع التي ستنفذ هي كالتالي:

-إيصال الطاقة الكهربائية لبعض المجمعات والقرى بناحية باتيل.

-إيصال الطاقة الكهربائية لآبار المياه في الناحية.

-انارة الشارع الرئيسي الواقع في مركز الناحية.

-إزالة فيدر كهربائي من محطة كهرباء باتيل، وذلك لتخفيف الحمل الزائد على المحطة.

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