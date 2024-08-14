أغسطس 14, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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قائممقام آميدية: أُخليت 201 قرية بسبب القتال بين PKK وتركيا

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فى :أخبار عــامة
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قائممقام آميدية: أُخليت 201 قرية بسبب القتال بين PKK وتركيا

أكّد قائممقام قضاء آميدية بمحافظة دهوك، وارشين سلمان، أن القتال المستمر بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي تسبب بإخلاء 201 قرية في القضاء.

مشيراً إلى أنه رغم المعارك المستمرة، تواصل حكومة إقليم كوردستان مشاريعها، إلا أنها لم تتمكن من تقديم الخدمات بشكلٍ صحيح بسبب الصراع.

وأشار سلمان أن قضاء آميدي “يغطي 28% من مساحة محافظة دهوك، وتضم 6 وحدات إدارية و356 قرية وثماني بلديات.

وقال في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، “تسببت المعارك بين العمال الكوردستاني وتركيا بإخلاء 201 قرية من أصل 356 قرية لا يستطيع أهلها العودة إلى ديارهم في تلك المناطق”.

وأضاف: بعد زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى المنطقة، تم تحديد عدة مشاريع منها كلية التربية، ومستشفى بسعة 100 سرير في مجمع هتيت بقضاء ديرلوك، وهو حالياً في المرحلة النهائية.

لافتاً إلى أن حكومة إقليم كوردستان “لن تتردد في إعادة إعمار هذه المناطق”.

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