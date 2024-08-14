شركة إيطالية تشرع بأعمال تحديث التصميم الأساسي للموصل

شرعت كوادر الشركة الإيطالية المكلفة مشروع تطوير وتحديث التصميم الأساس لمدينة الموصل، اليوم الاربعاء، بأعمال المسح الجغرافي في المدينة.

وقال معاون محافظ نينوى لشؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان لوكالة شفق نيوز، إن “كوادر الشركة الإيطالية (SGI) المكلفة بمشروع تحديث التصميم الأساس لمدينة الموصل، باشرت بأعمالها بالمسح الجغرافي الميداني في المدينة، وذلك في أولى الخطوات الهادفة لتنفيذ مشروع تطوير التصميم الأساس للموصل”.

وأكد سلطان أن “إدارة محافظة نينوى ماضية بكل همة وإصرار في تطوير الموصل وتغيير واقعها نحو الأفضل، والذي لا يتم إلا من خلال تنفيذ مشروع توسعة التصميم الاساس للمدينة”.

وفي مارس/ أذار الماضي، أعلن محافظ نينوى توقيع عقد تحديث وتوسيع التصميم الاساسي لمدينة الموصل، وذلك بعد إجراء آخر توسيع للمدينة منذ العام 2000.

وتشمل توسعة الموصل مسافة 7 كم بجميع الاتجاهات من الموصل، ومن المفترض أن يؤمن التصميم الجديد 160 ألف دونم من الأراضي التي ستخصص لإقامة مشاريع كبيرة وبنى تحتية ستخدم المدينة وجميع المكونات في نينوى.

ولاقى المشروع خلال السنوات الماضية اعتراضا من قبل بعض المكونات في سهل نينوى، فيما أعلنت قوى سياسية من المكون الشبكي تمتلك فصيلا مسلحا رفضها للسماح بتنفيذ مشروع التوسعة باتجاه شرق الموصل وذلك بحجة التخوف من التغيير الديمغرافي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية