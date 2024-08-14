تقديرات أمريكية جديدة.. هل سترد إيران على اغتيال هنية؟

كشف تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، عن أحدث التقديرات الأمريكية بشأن رد إيران المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران في 31 يوليو الماضي.

ووفقا لمسؤول في الإدارة الأمريكية تحدث لشبكة CNN، فإن “واشنطن لا تعتقد أن إيران حددت بعد طبيعة ردها على إسرائيل، التي اتهمتها باغتيال هنية، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن العملية”.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن “الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة في محاولة لمنع إيران من تنفيذ تهديداتها، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الاستعداد لمواجهة أي رد إيراني محتمل”.

وأوضح، أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن تحذيراتها أثرت على حسابات إيران، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وغواصة صاروخية.

وختم المسؤول بالقول: “الأمر أصبح معقدا”، مضيفا: “سنرى ما ستفعله إيران وما سيحدث إذا وقع أي هجوم”.

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