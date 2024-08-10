أغسطس 10, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ألينا رومانوسكي تجدد التزام الولايات المتحدة بدعم قوات بيشمركة كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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ألينا رومانوسكي تجدد التزام الولايات المتحدة بدعم قوات بيشمركة كوردستان

جددت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، التزام بلادها بتعزيز قدرة قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة.

وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة “إكس”، اليوم السبت، 10 آب (أغسطس) 2024، إنه “يسرني أن أرى تسليم معدات مهمة مؤخراً إلى قوات البيشمركة”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة عراقية”.

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