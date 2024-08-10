ألينا رومانوسكي تجدد التزام الولايات المتحدة بدعم قوات بيشمركة كوردستان

جددت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، التزام بلادها بتعزيز قدرة قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة.

وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة “إكس”، اليوم السبت، 10 آب (أغسطس) 2024، إنه “يسرني أن أرى تسليم معدات مهمة مؤخراً إلى قوات البيشمركة”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة عراقية”.

يسرني أن أرى تسليم معدات مهمة مؤخراً إلى @KRG_MOPE. نحن ملتزمون بتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة عراقية. #الشراكة_الأمريكية_العراقية_الشاملة pic.twitter.com/QUtIQbmkcs — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) August 10, 2024

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