الولايات المتحدة ترسل فوج مدفعية ميدان إلى العراق وسوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها بصدد إرسال فوج مدفعية ميدان إلى سوريا والعراق.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، سيتوجه 230 جندياً من الحرس الوطني من وحدة فوج المدفعية الميدانية 218 إلى سوريا والعراق لتقديم دعم مدفعي للقوات الأميركية وشركائها في التحالف الدولي.

وستسمر خدمة فوج المدفعية الميدانية 218 في سوريا والعراق لمدة عام، وفق موقع KGW الأمريكي.

وقبل التوجه إلى سوريا والعراق، سيخضع الجنود لتدريب مكثف في قاعدة فورت سيل في أوكلاهوما، حيث سيتقنون مهارات في عمليات الدفاع ضد الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار.

ويأتي إرسال الوحدة المدفعية في ظل تصعيد متواصل بين إيران وميليشياتها وإسرائيل في المنطقة، وبشكل خاص عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران، الذي توعدت إيران بالرد على مقتله.

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