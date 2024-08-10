السماح بدخول البضائع من اقليم كوردستان الى باقي المحافظات العراقية

أعلن وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم، السماح للشاحنات بنقل البضائع من محافظات اقليم كوردستان الى باقي المحافظات العراقية.

وقال كمال مسلم لشبكة رووداو الاعلامية، يوم السبت (10 آب 2024)، إن القرار اتخذ بوقف الحظر “المؤقت” على الشاحنات التي تحمل البضائع من إقليم كوردستان إلى وسط وجنوب العراق.

ولم تسمح الحكومة العراقية، منذ أكثر من أسبوع، للشاحنات في اقليم كوردستان، بنقل المنتجات المحلية أو المستوردة إلى وسط وجنوب العراق من دون رسوم كمركية، باستثناء الفواكه والخضروات الواردة من إقليم كوردستان، بحجة أن الشركات الكوردستانية لا تملك تصاريح من الحكومة الاتحادية.

وأضاف كمال مسلم أنه “لاتزال هناك بعض الإجراءات التي يتعين استكمالها”، بهذا الصدد.

يشار الى أن غرفة تجارة كركوك، أعلنت مؤخراً في بيان لها فتح مراكز كمارك بين كركوك ومحافظات اقليم كوردستان، بهدف حصول أهالي كركوك على المواد الغذائية المصنعة في اقليم كوردستان.

في وقت سابق، شكا عدد من سائقي الشاحنات من استيفاء مبالغ منهم في محطة وزن جيمن في محافظة كركوك، أكثر من باقي المحطات في المحافظات الأخرى، فضلاً عن تأخرهم لعدة ساعات وسط أجواء الصيف الحارة.

يأتي ذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019) الذي نصَّ على تخفيض الأجور إلى (5) آلاف دينار.

يذكر أنه في منتصف العام الماضي (2023) أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط أربعة مسؤولين في محطات الوزن في كركوك لجبايتهم مبالغ دون سند قانوني.

وسبق أن اعتصم العشرات من سائقي الشاحنات على طريق كركوك، يوم الأربعاء (15 أيار 2024)، بسبب ما وصفوه بسوء المعاملة في السيطرات الأمنية، وأوقات فتح وغلق الطرقات أمامهم، وتكاليف محطات الوزن، مطالبين بتعديل الأسعار وإعادة النظر بأوقات مرور الشاحنات.

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