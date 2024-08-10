أكثر من 50 مليار دولار “هربت” من العراق بـ10 سنوات

كشفت بيانات إحصائية عن فقدان العراق أو “هروب” اكثر من 50 مليار دولار من أموال الشركات الاستثمارية، خلال السنوات العشر الماضية، من بينها 5 مليار دولار العام الماضي، وذلك بسبب ضعف ثقة المستثمرين وعدم التأمين على أموالهم.

ونقل الباحث الاقتصادي منار العبيدي، عن اخر تقرير لبرنامج الامم المتحدة الانمائي حول الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ان “اكثر من 5 مليار دولار امريكي من الاستثمارات الاجنبية قد خرجت في 2023 من العراق، ومنذ 2013 ولغاية 2023 خسر العراق استثمارات اجنبية باكثر من 52 مليار دولار امريكي”.

وبينما أشار الى الاستثمارات الاجنبية تعتبر ذات اهمية كبرى للبلدان في تحفيز النمو لاقتصادي و فرص العمل و نقل المعرفة، لكن السبب الاساس لخروج هذه الاستثمارات من العراق هو بيئة الاعمال المتردية وعدم وجود قوانين واضحة لحماية اموال المستثمر الأجنبي.

واستدل العبيدي بهذه الأرقام وخروجها على انه يعكس ان برامج دعم القطاع الخاص هي مجرد شعارات واهية وان الفكرة الشمولية والاشتراكية هي السائدة في تفكير اغلب المؤسسات الحكومية وضعف الاهداف الموضوعة على هيئات الاستثمار في المحافظات والتي ركزت بشكل اساس على الاستثمارات العقارية المحلية دون التركيز على الاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية ومشاريع الإنتاجية.

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