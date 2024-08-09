(شاهد) بحضور مسرور بارزاني.. حفل تخريج الدورة 233 لضباط أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية البريطانية

بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تجري اليوم الجمعة ، مراسيم حفل تخريج الدورة 233 لضباط أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية ببريطانيا.

وسيتسلم الطلاب المشاركون في الدورة ، ومن بينهم آرين بارزاني ، نجل رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، وسام اكمال التدريبات وشهادات التخرج .

وأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، هي كلية عسكرية بريطانية عريقة أُسِّست عام 1802 وهي واحدة من أشهر الأكاديميات العسكرية في المملكة المتحدة.

وتعدُّ الأكاديمية، مركز تدريب أساسي للضباط في الجيش البريطاني ، وكذلك للعديد من الشخصيات والامراء والملوك في العالم.

وأعلنت الكلية أن هدفها هو أن تكون مركز التميّز القيادي الوطني، يُدَرَّب جميع ضباط الجيش البريطاني في الأكاديمية ، بالإضافة إلى شباب وشبان آخرين من الخارج .

كلية ساندهيرست هي المكافئ لكلية بريطانيا البحرية الملكية وكلية كرانويل للقوات الجوية الملكية للجيش البريطاني، ومدة الدراسة فيها 44 أسبوعاً، أي أقل من سنة.

وقبل قبولهم في الأكاديمية، يتم تقييم الطلاب المتقدمين من قبل كبار المسؤولين، وتحتضن الكلية الملكية مدربين عسكريين في الجيش، وأكثر من 80% من الطلاب هم خريجي الجامعات وينتسبون إليها من خارج المملكة المتحدة.

تتخرّج سنوياً دفعة واحدة من الطلاب الضباط من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ومعظمهم من ضباط المشاة، حيث يتوجب على الراغبين بالالتحاق بهذه الأكاديمية اجتياز دورة التقييم، ما يعني أن هناك منافسة للحصول على القبول.

ويمكن للخريجين الحصول على درجة الدراسات العليا في القيادة والتعليم ثم البدء في قبول المناصب لإكمال درجة الماجستير في إحدى الجامعات من خلال المزيد من المواد الاختيارية والأطروحة.

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