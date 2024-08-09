العثور على مزرعة مخدرات بمساحة 7 دوانم في جنوب شرق بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، ضبط مزرعة بمساحة 7 دوانم بداخلها نبتة الداتورا المخدرة في منطقة ضمن حدود قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني ارشد الحاكم إنه “وفقاً لمعلومات تلقاها جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود نبات الداتورا المخدرة، شرعت مفارز الجهاز وبالتنسيق مع الجهات المختصة بواجب كشف واتلاف النبات أعلاه”.

وأشار الى أنه “تم العثور على نبتة الداتورا في احياء متفرقة من منطقة اللج بقضاء المدائن (جنوب شرق بغداد) وتم ضبط وإتلاف مساحة تقدر بحوالي( 7 ) دوانم وفق محضر اصولي”.

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