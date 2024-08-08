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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني يهنئ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يهنئ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه.

وقال بارزاني في بيان “في الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسه أتقدم بالتهنئة الحارة إلى محمد حاج محمود رئيس وأعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي وكافة جماهير ومناصري الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني”.

وأضاف “وبهذه المناسبة أشيد بنضال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني وتضحياته من أجل الحرية، وأقدر حضوره ودوره في الحياة السياسية لإقليم كوردستان وأتمنى لهم التوفيق”.

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