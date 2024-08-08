جملة قرارات من رئيس الحكومة مسرور بارزاني لصالح محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي گرميان ورابرين

عقب الزيارة المهمة التي قام بها مسرور بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، في 30 حزيران 2024، إلى محافظتي السليمانية وحلبجة، وأثناء وضع حجر الأساس لصومعة حلبجة، اللقاء مع المسؤولين الإداريين، والنقاش وجهاً لوجه مع بعض سكان المناطق المختلفة في المحافظتين والوحدات الإدارية.

وناقش في تلك اللقاءات مع المسؤولين الإداريين في المحافظتين والمواطنين، مشاكل ونواقص مناطقهم، حيث قدموا العديد من الطلبات والاقتراحات إلى رئيس الوزراء.

واستمع رئيس الوزراء لمطالبهم بعناية، ووعد بأن حكومة إقليم كوردستان ستبذل كل ما في وسعها لخدمة أهالي المحافظتين وأحيائهم وقراهم.

وفي هذا الصدد، اتخذ رئيس الوزراء عدة قرارات مهمة من أجل تقديم خدمة أكبر لمواطني محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين.

وفيما يلي ملخص لهذه القرارات:

محافظة السليمانية:

حل مشكلة التعيينات وتعيين موظفين جدد

إعطاء السلطة

زيادة المنح

إدخال المكاتب الجديدة والتراخيص

توفير المركبات واللوازم والمعدات

توفير الوقود

محافظة حلبجة:

تخصيص نسبة من الإيرادات وزيادة المنح

افتتاح مكتب جديد وإضفاء الطابع الرسمي على البوابة الحدودية (حدود سازان)

التوظيف وملء الوظائف

شراء سيارات

إدارة رابرين المستقلة:

زيادة النفقات والمنح المالية

التوظيف وملء الشواغر

توفير المركبات

إدراة كرميان المستقلة:

زيادة المنح المالية

التوظيف وملء الشواغر الوظيفية

تسوية النزاع على الأرضي الصندوقية

توفير الأراضي لمستحقيها في المناطق الكوردستانية

توفير المركبات

رخصة لإنشاء محطة بنزين

والعديد من المشاريع

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